Учительница пожаловалась на увольнение из-за чтения ученикам стихов репрессированных

Учительница гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафима Сапрыкина заявила, что руководство вынудило её уволиться из-за того, что она читала десятиклассникам стихи репрессированных в СССР Александра Введенского и Даниила Хармса. По её словам, перед Новым годом директор созвала экстренное совещание и поставила условие: либо уйти самой, либо по статье "Утрата доверия".

"С пугающе искажённым гневом лицом приказала мне уволиться, так как я читала десятиклассникам стихи "врагов народа" и "пособников фашистов" Введенского Александра Ивановича и Хармса Даниила Ивановича. Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои "преступления", и их стихи можно обсуждать только "на ваших богемных кухнях", — написала Сапрыкина в своём фейсбуке.

Учительницу, с её слов, обвинили в том, что она неподконтрольна, хотя уверяет, что этот урок она оговаривала с завучем, которая от идеи была в восторге, но на срочном совещании в связи с ЧП промолчала. На возражение о том, что поэты были в своё время реабилитированы, учительнице, по её словам, возразили, что "в то время реабилитировали всех подряд". По словам Сапрыкиной, Гумилёва и Мандельштама в этой школе тоже отнесли к врагам народа. Написать об этом педагог решилась только через месяц.

"Ребята, новый 37-й — вот он... Но я была малодушна, чего от себя не ожидала, ведь я только и делаю, что кичусь своей смелостью и честностью. Я испугалась, как и тогда, в те времена люди пугались и молчали. Я поняла их. Я подумала: вдруг скандал, а у меня дитё малое", — призналась автор публикации.