Папа римский рассказал, почему в детстве хотел стать мясником

Папа римский Франциск в детстве хотел стать мясником, а его любимый писатель — Фёдор Достоевский. Об этом понтифик рассказал во время выступления на итальянском ток-шоу.

В эфире канала RAI Франциск вспомнил, что в детстве на рынке видел прилавок мясника, у которого на поясе был фартук с карманом, набитым деньгами. Из-за этого у ребёнка и появилось желание пойти по стопам торговца.

"Когда меня спросили почему, я ответил: "Вон сколько у него денежек", — вспомнил уроженец семьи итальянских эмигрантов в Аргентине.

Однако затем его увлечение химией подтолкнуло к медицине, но в итоге он выбрал семинарию. Также в интервью Франциск вспомнил о Фёдоре Достоевском, которого неоднократно называл своим любимым писателем.

"Есть вопрос, на который я не смог никогда найти ответ: почему страдают дети? Но у меня ответа нет, ответа просто нет. И на этот вопрос могу ответить только, что нужно страдать вместе с ними. В этом был прав Достоевский", — сказал Франциск.

Он также признался, что не является абсолютно святым человеком: понтифик нуждается в друзьях, которых у него на самом деле не так уж и много, но зато все они настоящие и придают Франциску много сил.