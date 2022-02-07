"Хочу сказать гордому народу": Кандидат в президенты Франции Пекресс обратилась к россиянам по-русски

Je veux dire au fier peuple russe que nous devons construire la paix en Europe et que commencer une guerre avec l'Ukraine serait une terrible erreur. #Pecresse2022 pic.twitter.com/DZOFfbr5A0 — Valérie Pécresse (@vpecresse) February 6, 2022

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Валери Пекресс во время телевизионного интервью на довольно чистом русском языке обратилась с призывом к народу России "вместе строить мир в Европе".

"Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе, начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой", — сказала Пекресс в эфире телеканала France 2.

По просьбе ведущей затем Пекресс перевела свою фразу на французский язык. Ранее кандидат в президенты Франции признавалась, что в 15 лет очень увлекалась русской литературой и начала учить русский язык. Во время перестройки она встречалась в Москве с президентом СССР Михаилом Горбачёвым, позже в Екатеринбурге — с первым президентом России Борисом Ельциным. Будучи министром образования (2007–2011), также приезжала в Москву и встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным.

Выборы президента Франции состоятся 10 апреля. Помимо Пекресс за пост намерены побороться действующий глава государства Эмманюэль Макрон, глава партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур, мэр Парижа Анн Идальго, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и другие политики.