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"Хочу сказать гордому народу": Кандидат в президенты Франции Пекресс обратилась к россиянам по-русски

Политик продемонстрировала довольно чистое для иностранки произношение. Она сказала, что начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой.

6 февраля, 23:19

Фото © Twitter / vpecresse

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Валери Пекресс во время телевизионного интервью на довольно чистом русском языке обратилась с призывом к народу России "вместе строить мир в Европе".

"Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе, начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой", — сказала Пекресс в эфире телеканала France 2.

По просьбе ведущей затем Пекресс перевела свою фразу на французский язык. Ранее кандидат в президенты Франции признавалась, что в 15 лет очень увлекалась русской литературой и начала учить русский язык. Во время перестройки она встречалась в Москве с президентом СССР Михаилом Горбачёвым, позже в Екатеринбурге — с первым президентом России Борисом Ельциным. Будучи министром образования (2007–2011), также приезжала в Москву и встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным.

Выборы президента Франции состоятся 10 апреля. Помимо Пекресс за пост намерены побороться действующий глава государства Эмманюэль Макрон, глава партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур, мэр Парижа Анн Идальго, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и другие политики.

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Ранее Лайф писал, что Марин Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО в случае победы на президентских выборах. Как заявила политик, Париж должен выйти из интегрированного командования альянса, чтобы страну больше не втягивали в чужие конфликты.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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