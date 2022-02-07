Контр-адмирал Нелюбин: Россия потопит авианосец США в Чёрном море за пять минут
По мнению экспертов, с военной точки зрения переброска такого огромного корабля в эту акваторию не имеет смысла, а вот с политической это можно будет использовать.
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Российским военным будет достаточно нескольких минут, чтобы отправить на дно американский авианосец, который зайдёт в Чёрное море. Об этом заявил контр-адмирал в отставке, бывший сотрудник Главного штаба ВМФ России Михаил Нелюбин. По его мнению, с военно-морской точки зрения вход такого корабля в Чёрное море не имеет смысла.
"Другое дело, что это будет политической жест. Авианосец США в Чёрном море Россия потопит меньше чем за пять минут. Но ведь, если он туда войдёт, мы сразу стрелять не будем", — сказал Нелюбин в интервью "Газете.ru".
Эксперт отмечает, что для США будет важен сам факт появления подобного корабля в Чёрном море — так они "пометят территорию". Это можно будет представить, будто Россия испугалась авианосца и передумала вторгаться на Украину, пусть даже она такого вовсе и не планировала.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью изданию также выразил уверенность, что "авианосцы в Чёрном море — вещь абсолютно бесполезная и обременительная". Узкая акватория будет сковывать движения такой махины, к тому же корабль всё время будет в прицеле "не только корабельных средств Черноморского флота России, но и береговых ракетных комплексов". Он отметил, что море российскими ракетными комплексами "простреливается насквозь".
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщала, что Белый дом намерен инициировать обсуждение новых правил навигации и захода военных кораблей в Чёрное море. Якобы будет предложено поднять планку, ограничивающую проход больших военных кораблей в акваторию.
Ранее Лайф сообщал, что Военно-морской флот РФ проведёт учения с участием 10 тысяч военных и свыше 140 кораблей. А перед этим представительство США анонсировало крупнейшие учения НАТО за Северным полярным кругом.
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