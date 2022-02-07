Контр-адмирал Нелюбин: Россия потопит авианосец США в Чёрном море за пять минут

Российским военным будет достаточно нескольких минут, чтобы отправить на дно американский авианосец, который зайдёт в Чёрное море. Об этом заявил контр-адмирал в отставке, бывший сотрудник Главного штаба ВМФ России Михаил Нелюбин. По его мнению, с военно-морской точки зрения вход такого корабля в Чёрное море не имеет смысла.

"Другое дело, что это будет политической жест. Авианосец США в Чёрном море Россия потопит меньше чем за пять минут. Но ведь, если он туда войдёт, мы сразу стрелять не будем", — сказал Нелюбин в интервью "Газете.ru".

Эксперт отмечает, что для США будет важен сам факт появления подобного корабля в Чёрном море — так они "пометят территорию". Это можно будет представить, будто Россия испугалась авианосца и передумала вторгаться на Украину, пусть даже она такого вовсе и не планировала.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью изданию также выразил уверенность, что "авианосцы в Чёрном море — вещь абсолютно бесполезная и обременительная". Узкая акватория будет сковывать движения такой махины, к тому же корабль всё время будет в прицеле "не только корабельных средств Черноморского флота России, но и береговых ракетных комплексов". Он отметил, что море российскими ракетными комплексами "простреливается насквозь".