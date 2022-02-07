Гинцбург назвал недолговечной защиту от новых штаммов ковида после перенесённой болезни
При этом глава центра им Гамалеи подчеркнул, что надолго организм может обезопасить вакцинация и бустерная доза прививки. Препарат действует на части вируса, которые остаются неизменными, отметил он.
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Защита, выработанная иммунитетом человека после болезни коронавирусом, недолговечна против новых штаммов CoViD-19. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".
"Исследования показывают, что в результате того, что люди переболевают, и в первую очередь те, кто переболевает серьёзно, то иммунитет, который у них формируется в виде антител, у них формируется очень не на долгое время", — сказал Гинцбург.
Он подчеркнул, что надолго от коронавируса защищает вакцинация и бустерная доза прививки, так как препарат влияет на те части вируса, которые остаются неизменными при мутациях.
Ранее вирусолог Сергей Нетёсов развеял миф о разрушении иммунитета после вакцинации от коронавируса. Врач отметил, что содержащийся в вакцине S-белок может иметь и негативные свойства, однако взамен организм приобретает устойчивость к довольно большим дозам самого вируса.
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