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Гинцбург назвал недолговечной защиту от новых штаммов ковида после перенесённой болезни

При этом глава центра им Гамалеи подчеркнул, что надолго организм может обезопасить вакцинация и бустерная доза прививки. Препарат действует на части вируса, которые остаются неизменными, отметил он.

7 февраля, 08:34

© Shutterstock

Защита, выработанная иммунитетом человека после болезни коронавирусом, недолговечна против новых штаммов CoViD-19. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".

"Исследования показывают, что в результате того, что люди переболевают, и в первую очередь те, кто переболевает серьёзно, то иммунитет, который у них формируется в виде антител, у них формируется очень не на долгое время", — сказал Гинцбург.

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Он подчеркнул, что надолго от коронавируса защищает вакцинация и бустерная доза прививки, так как препарат влияет на те части вируса, которые остаются неизменными при мутациях.

Ранее вирусолог Сергей Нетёсов развеял миф о разрушении иммунитета после вакцинации от коронавируса. Врач отметил, что содержащийся в вакцине S-белок может иметь и негативные свойства, однако взамен организм приобретает устойчивость к довольно большим дозам самого вируса.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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