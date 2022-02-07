Гинцбург назвал недолговечной защиту от новых штаммов ковида после перенесённой болезни

Защита, выработанная иммунитетом человека после болезни коронавирусом, недолговечна против новых штаммов CoViD-19. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".

"Исследования показывают, что в результате того, что люди переболевают, и в первую очередь те, кто переболевает серьёзно, то иммунитет, который у них формируется в виде антител, у них формируется очень не на долгое время", — сказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что надолго от коронавируса защищает вакцинация и бустерная доза прививки, так как препарат влияет на те части вируса, которые остаются неизменными при мутациях.