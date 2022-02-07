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Австралия решила полностью открыть границы для туристов с 21 февраля

Власти страны оставили для этого лишь одно условие — вакцинация от коронавируса двумя компонентами препарата, а вот какого именно — пока не уточняется.

7 февраля, 04:26

© Pixabay

Государственные границы Австралии будут открыты для иностранных граждан с 21 февраля. Об этом заявил в понедельник глава правительства Скотт Моррисон. Соответствующее решение было принято национальным кабмином. Однако есть одно условие — чтобы посетить страну, турист должен быть привит двумя дозами вакцины от коронавируса.

"Условие заключается в том, что вы должны быть дважды вакцинированы перед приездом в страну. Таково правило, и мы ожидаем, что все будут его соблюдать", — сказал Моррисон, не уточнив, о каких именно вакцинах идёт речь.

Он добавил, что ещё останутся в силе пограничные меры, принятые правительствами штатов страны. Местные власти вольны менять их по своему усмотрению.

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Границы Австралии были под замком для иностранцев с марта 2020 года. Кроме того, было существенно ограничено число австралийцев, которым разрешили вернуться домой.

А ранее Лайф рассказывал, что Минздрав Египта, наоборот, ужесточил правила въезда из-за "омикрона". Новые требования вступили в силу 22 января. От туриста могут потребовать пройти экспресс-тест на коронавирус в аэропорту. Если он окажется положительным, иностранца поместят на карантин или депортируют.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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