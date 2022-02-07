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Собаку с арбалетной стрелой в голове обнаружили в пригороде Улан-Удэ

Когда спасители попытались вытащить снаряд, у пса из носа пошла кровь. Пришлось доставлять к ветеринарам как есть.

7 февраля, 04:01

© Instagram / pravo_na_zhizn03

Зоозащитники нашли собаку с арбалетной стрелой в голове. Видео © Instagram / pravo_na_zhizn03

Собаку с арбалетной стрелой в голове обнаружили около зверосовхоза недалеко от Улан-Удэ. Сообщается, что наконечник вошёл на несколько сантиметров под кожу.

"Другая часть болта от арбалета (как написано на древке) обломилась, когда пса везли на операцию в приют", — рассказывают зоозащитники.

Когда спасители попытались вытащить стрелу, у пса из носа пошла кровь. Пришлось доставлять к ветеринарам как есть. Собаку уже прооперировали, теперь ищут хозяев. Активисты считают, что пёс домашний. Он кастрирован, шерсть ухожена, на ухе нет бирки, которую вешают в приюте, и дырки от неё.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Воронеже брошенный на заправке пёс остался там ждать хозяев. Сотрудники АЗС рассказали, что собаку просто высадили из машины и уехали. Дизель — такую кличку питомцу дал персонал — продолжает надеяться на новую встречу с "родными".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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