Шольц объяснил решение передать Украине только каски

Германия приняла решение отправить Украине не оружие, а только пять тысяч касок, потому что в стране действуют жёсткие экспортные ограничения на такую продукцию. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Во-первых, Украина обратилась с просьбой прислать каски, и мы ответили на эту просьбу. Существует длительная преемственность немецких экспортных ограничений на оружие, чем занималось предыдущее правительство, и в этом вопросе имеет место преемственность", — сказал Шольц в беседе с газетой The Washington Post.