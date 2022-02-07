Шольц объяснил решение передать Украине только каски
По словам канцлера, поставки оружия, которое просит Киев, невозможны из-за экспортных ограничений. Такую же позицию занимало правительство Ангелы Меркель.
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Германия приняла решение отправить Украине не оружие, а только пять тысяч касок, потому что в стране действуют жёсткие экспортные ограничения на такую продукцию. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Во-первых, Украина обратилась с просьбой прислать каски, и мы ответили на эту просьбу. Существует длительная преемственность немецких экспортных ограничений на оружие, чем занималось предыдущее правительство, и в этом вопросе имеет место преемственность", — сказал Шольц в беседе с газетой The Washington Post.
Ранее Лайф писал, что в Бундестаге призвали Украину прекратить "выпады" из-за отказа ФРГ поставлять оружие. Там напомнили, что за последние восемь лет Берлин выделил Киеву около двух миллиардов евро на различные проекты "из чувства ответственности и дружбы".
Напомним, что на фоне обострившейся ситуации вокруг Украины ряд западных стран предоставил Киеву поддержку в виде вооружения. Так, например, США направили в страну 90 тонн летального оружия и боеприпасов, а Великобритания предоставила несколько тысяч противотанковых ракет. Однако позиция Германии оказалась несколько иной. Там заявили, что не будут отправлять на Украину летальное оружие, а также запретили делать это Эстонии, которая некогда получила вооружение от Берлина.
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