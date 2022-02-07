Российские Су-30СМ провели патрулирование границы Белоруссии

Российские истребители Су-30СМ выполнили патрулирование границы Белоруссии. Об этом рассказали журналистам в Минобороны РФ.

"Экипажи истребителей Су-30СМ Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках проверки сил реагирования Союзного государства отработали совместное патрулирование государственной границы Белоруссии", — сказали в ведомстве.

Самолёты провели полёт на скорости 750 км/ч на высоте около восьми тысяч метров. Во время патрулирования также были отработаны элементы маневрирования в составе пары "ведущий – ведомый".