Российские Су-30СМ провели патрулирование границы Белоруссии
Полёт выполнялся на высоте около восьми тысяч метров и скорости 750 километров в час в боевых порядках на минимальных интервалах и дистанциях.
Су-30СМ © ТАСС / Пресс-служба ВВО
Российские истребители Су-30СМ выполнили патрулирование границы Белоруссии. Об этом рассказали журналистам в Минобороны РФ.
"Экипажи истребителей Су-30СМ Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках проверки сил реагирования Союзного государства отработали совместное патрулирование государственной границы Белоруссии", — сказали в ведомстве.
Самолёты провели полёт на скорости 750 км/ч на высоте около восьми тысяч метров. Во время патрулирования также были отработаны элементы маневрирования в составе пары "ведущий – ведомый".
Ранее Лайф писал, что в Белоруссии подчеркнули оборонительный характер учений "Союзная решимость – 2022". Начальник Главного управления боевой подготовки вооружённых сил республики Андрей Некрашевич отметил, что численность иностранных войск у рубежей страны составляет примерно 30 тысяч человек, не говоря о большом количестве авиации и тяжёлой техники.
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