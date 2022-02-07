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Российские Су-30СМ провели патрулирование границы Белоруссии

Полёт выполнялся на высоте около восьми тысяч метров и скорости 750 километров в час в боевых порядках на минимальных интервалах и дистанциях.

7 февраля, 03:09

Су-30СМ © ТАСС / Пресс-служба ВВО

Российские истребители Су-30СМ выполнили патрулирование границы Белоруссии. Об этом рассказали журналистам в Минобороны РФ.

"Экипажи истребителей Су-30СМ Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках проверки сил реагирования Союзного государства отработали совместное патрулирование государственной границы Белоруссии", — сказали в ведомстве.

Самолёты провели полёт на скорости 750 км/ч на высоте около восьми тысяч метров. Во время патрулирования также были отработаны элементы маневрирования в составе пары "ведущий – ведомый".

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Ранее Лайф писал, что в Белоруссии подчеркнули оборонительный характер учений "Союзная решимость – 2022". Начальник Главного управления боевой подготовки вооружённых сил республики Андрей Некрашевич отметил, что численность иностранных войск у рубежей страны составляет примерно 30 тысяч человек, не говоря о большом количестве авиации и тяжёлой техники.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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