Шольц заявил о готовности к "необходимым шагам" при вторжении России на Украину
Канцлер Германии заверил, что ответ на такие действия Москвы будет единым и решительным, совместным со Штатами. Но при этом уточнять какие-то подробности политик не стал.
Олаф Шольц © ТАСС / ЕРА
Германия и её союзники готовы "предпринять все необходимые шаги" в случае вторжения России на Украину. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы готовы вместе с нашими союзниками предпринять все необходимые шаги. И у нас есть очень чёткое соглашение с правительством США о транзите газа и энергетическом суверенитете в Европе", — заявил немецкий канцлер в беседе с газетой Washington Post.
Он добавил, что страны Запада договорились поддерживать Украину, "интенсивно бороться за транзит газа" через эту страну. Европа и США намерены показать, что "они очень сильны", если этот транзит окажется под угрозой. При этом Шольц не стал раскрывать суть упомянутых шагов, лишь заявил, что у Германии и союзников выработана чёткая позиция.
Лайф напоминает, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.
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