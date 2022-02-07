Шольц заявил о готовности к "необходимым шагам" при вторжении России на Украину

Германия и её союзники готовы "предпринять все необходимые шаги" в случае вторжения России на Украину. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы готовы вместе с нашими союзниками предпринять все необходимые шаги. И у нас есть очень чёткое соглашение с правительством США о транзите газа и энергетическом суверенитете в Европе", — заявил немецкий канцлер в беседе с газетой Washington Post.

Он добавил, что страны Запада договорились поддерживать Украину, "интенсивно бороться за транзит газа" через эту страну. Европа и США намерены показать, что "они очень сильны", если этот транзит окажется под угрозой. При этом Шольц не стал раскрывать суть упомянутых шагов, лишь заявил, что у Германии и союзников выработана чёткая позиция.