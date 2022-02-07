В Красноярске школьников вновь эвакуировали из-за сообщений о минировании
Экстренные службы и правоохранительные органы проверяют десять зданий. Занятия также отменили в школах Железногорска. По словам родителей, эвакуация началась ещё до начала занятий.
© Pixabay
В Красноярске проведена эвакуация учащихся из нескольких школ из-за сообщений о минировании. Среди них учебные заведения № 137, 93, 152, 143, 115, 134, гимназия № 6, лицеи № 1, 7 и 28. Занятия также отменили в школах Железногорска.
Как пишет NGS24, родители школьников рассказали, что детей отправили домой ещё до начала занятий. Информацию об отмене уроков первой смены подтвердили и в Управлении образования. Очевидцы сообщают, что также под эвакуацию попали торгово-развлекательный центр "Планета", торговый комплекс "На Свободном" и ТЦ "Комсомолл".
Лайф напоминает, что 12 января школы Екатеринбурга были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Позднее волна информации о ложном минировании прошла в Красноярске, а также в Тульской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областях и ряде других регионов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки.
Комментариев: 0