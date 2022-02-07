Адвокат Бута начал подготовку нескольких вариантов его освобождения

Защита россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в американской федеральной тюрьме, готовит аргументы для нескольких вариантов досрочного освобождения. Об этом сообщил его американский адвокат Стив Зиссу.

"Мы продолжаем выстраивать аргументы, которые должны стать основанием для его освобождения, для каждого из возможных вариантов — таких, как передача в Россию по Конвенции о передаче осуждённых, обмен заключёнными, сострадательное освобождение", — сказал в беседе с РИА "Новости" адвокат.

Зиссу добавил, что аргументы для всех этих вариантов взаимосвязаны и дополняют друг друга. Защите всё равно, какой из вариантов сработает.

"Главное, чтобы его результатом стало освобождение Виктора и его возвращение домой", — сказал Стив Зиссу.