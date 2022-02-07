Пожар на складе в подмосковном Дзержинском ликвидирован
На полное тушение возгорания ушло несколько часов. Дополнительная опасность заключалась в том, что огонь мог переброситься на соседнее административное здание и навес с газовыми баллонами.
Кадр из видео © Telegram-канал / МЧС России
Пожар на складе в подмосковном Дзержинском. Видео © Telegram-канал / МЧС России
Возгорание, охватившее металлокаркасный склад в подмосковном Дзержинском на площади 2250 квадратных метров, ликвидировали. К полуночи 6 февраля пожарные локализовали открытое горение, и только к раннему утру огонь удалось потушить полностью.
"Пожар полностью ликвидирован", — сообщили в МЧС.
Сигнал о возгорании в ведомство поступил в 19:35 6 февраля. На тушении пожара были задействованы 22 единицы техники и 72 человека.
Ранее Лайф сообщал, что этот пожар случился на территории транспортно-экспедиционной компании. Ему был присвоен второй (повышенный) номер сложности.
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