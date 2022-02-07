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"Спасибо мастерам!": Жена Игоря Николаева в 39 лет стала дипломированной актрисой

Юлия Проскурякова поделилась радостью на своей странице в соцсети и обратилась к педагогам ГИТИСа с благодарностью за шанс исполнить мечту.

7 февраля, 01:45

Фото © Instagram / Юлия Проскурякова

Жена певца и композитора Игоря Николаева певица Юлия Проскурякова сообщила своим поклонникам, что в 39 лет получила заветный документ — диплом о том, что она овладела актёрской профессией.

"Вот я и дипломированная актриса драматического театра и кино! Спасибо, любимый ГИТИС! Спасибо замечательным мастерам!" — поделилась Проскурякова в инстаграм-аккаунте.

Дипломированная актриса поблагодарила своих мастеров Владимира Байчера, Тимофея Сополёва и Сергея Шакурова за то, что поверили в неё и дали шанс исполнить мечту. Подписчики стали поздравлять Проскурякову и желать ей успеха.

"Мечты обязательно должны сбываться! Новых ролей, идей, вперёд, и всё получится", — написали в комментариях поклонники.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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