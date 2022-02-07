"Спасибо мастерам!": Жена Игоря Николаева в 39 лет стала дипломированной актрисой

Жена певца и композитора Игоря Николаева певица Юлия Проскурякова сообщила своим поклонникам, что в 39 лет получила заветный документ — диплом о том, что она овладела актёрской профессией.

"Вот я и дипломированная актриса драматического театра и кино! Спасибо, любимый ГИТИС! Спасибо замечательным мастерам!" — поделилась Проскурякова в инстаграм-аккаунте.

Дипломированная актриса поблагодарила своих мастеров Владимира Байчера, Тимофея Сополёва и Сергея Шакурова за то, что поверили в неё и дали шанс исполнить мечту. Подписчики стали поздравлять Проскурякову и желать ей успеха.

"Мечты обязательно должны сбываться! Новых ролей, идей, вперёд, и всё получится", — написали в комментариях поклонники.