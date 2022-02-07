Депутаты предложили разрешить россиянам любую самооборону при защите жилища

Парламентарии отмечают, что неприкосновенность места жительства — важнейшее конституционное право человека. Никто не вправе проникать в его дом или квартиру незаконно.

Депутаты Государственной думы РФ предлагают разрешить россиянам любые меры защиты в случае, если кто-то незаконно проник в их жильё и есть угроза жизни, в том числе для родственников. Как пишут "Известия", парламентарии отправили соответствующий законопроект на отзыв в правительство и Верховный суд.

"Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нём лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения", — приводит газета цитату из пояснительной записки к документу.

В ней подчёркнуто, что зачастую злоумышленники проникают в жильё не только с целью грабежа. Это может закончиться убийством, увечьями, изнасилованием и так далее. Согласно нынешним же нормам, защищая себя и семью, человек должен оценивать характер опасности и соизмерять свою реакцию, то есть он ограничен пределами необходимой обороны, а вот преступники — нет.

"Мы считаем, что формула "Мой дом — моя крепость" должна быть закреплена в уголовном праве. Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых", — заявил депутат Ярослав Нилов.