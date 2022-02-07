Главу сахалинского Минэкономразвития отстранили от должности

Министра экономического развития Сахалинской области Алексея Успенского отстранили от должности 7 февраля. Исполнять его обязанности будет первый заместитель главы ведомства Марина Аглиулина, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Уточняется, что чиновника обвиняют в халатности при исполнении должностных обязанностей. На него завели уголовное дело по факту необоснованного расходования бюджетных средств.

"Принято решение отстранить руководителя регионального профильного ведомства на время служебного расследования. В отношении Алексея Успенского передано в суд уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей в 2018 году", — уточнили в пресс-службе областного правительства.

Как сообщает РИА "Новости", в 2018 году Успенский подписал акт приёма-передачи водно-оздоровительного комплекса "Аква-сити", однако тот был непригоден для эксплуатации в связи с недостатками смонтированного оборудования. Глава регионального Минэкономразвития также в установленном порядке не организовал проведение экспертизы для проверки предоставленных подрядчиком результатов работы, не создал приёмочную комиссию.

В результате комплекс "Аква-Сити" длительный период не использовали, но на его содержание выделялись и тратились бюджетные деньги. Бюджету Сахалинской области причинён ущерб в размере более 96 миллионов рублей.