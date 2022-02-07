Финансист Кваша перечислил пять шагов по избавлению от долгов

В первую очередь в решении любых финансовых проблем необходим анализ своего бюджета, текущих, планируемых и возможных доходов и расходов. Без понимания того, куда уходят деньги, разобраться с долгами практически невозможно, отметил эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша. По словам специалиста, порой одного этого достаточно, чтобы заметно улучшить ситуацию с деньгами.

Сэкономить процентов 10–20 и пустить их на погашение кредита можно, обнаружив необязательные расходы, поборов расточительность и отказавшись от вредных привычек, считает эксперт. И уже следующим шагом станет попытка увеличить доходы — добиться роста зарплаты, найти подработку, сдать пустующую недвижимость, продать что-то ненужное, отмечает Кваша.

"И если это получилось, то нужно не тратить больше, а пустить эти средства на сбережения, а лучше — на ускоренное погашение кредитов. И жить в таком режиме по крайней мере несколько месяцев или даже лет — пока долговая нагрузка не перестанет беспокоить, не появятся сколько-нибудь комфортные сбережения", — сказал Кваша в интервью агентству "Прайм".

Далее эксперт рекомендует заново посмотреть на условия кредитов и погасить самые дорогие. Иногда нужен четвёртый шаг — реструктуризация. Объединить займы в один — многие банки сейчас предлагают такую услугу. Станет удобнее, но, по словам Кваши, не факт, что выгоднее, и не факт, что получится: ставки выросли, а на заёмщиков с неидеальной кредитной историей стали смотреть куда подозрительнее, чем раньше. Последний шаг касается дисциплины. Её понадобится много, предупреждает эксперт.

"И аккуратно вести личный бюджет, и экономить, в том числе на мелочах, и подрабатывать, и методично пытаться продать ненужное, и каждый месяц отдавать заметную часть доходов банку", — резюмирует Кваша.