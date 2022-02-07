Генпрокуратура предложила разработать критерии агрессивности бездомных собак

В российском законодательстве необходимо прописать критерии "немотивированной агрессии" бездомных собак, которых нельзя возвращать на улицы после стерилизации. С такой инициативой выступает Генпрокуратура РФ.

Как передаёт РИА "Новости", там отметили, что отсутствие чётких нормативов по определению агрессивности собак мешает принятию оперативных мер в отношении тех животных, которые после отлова, вакцинации и стерилизации могут представлять опасность для людей.