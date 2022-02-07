Генпрокуратура предложила разработать критерии агрессивности бездомных собак
В ведомстве подчёркивают, что отсутствие чётких формулировок в законах мешает принятию оперативных мер в отношении животных, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан.
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В российском законодательстве необходимо прописать критерии "немотивированной агрессии" бездомных собак, которых нельзя возвращать на улицы после стерилизации. С такой инициативой выступает Генпрокуратура РФ.
Как передаёт РИА "Новости", там отметили, что отсутствие чётких нормативов по определению агрессивности собак мешает принятию оперативных мер в отношении тех животных, которые после отлова, вакцинации и стерилизации могут представлять опасность для людей.
Лайф рассказывал, что в последнее время в регионах России участились случаи нападения собак на жителей. Например, на Сахалине бездомные собаки атаковали двух маленьких детей. Если шестилетнего мальчика от укусов спас толстый комбинезон, то четырёхлетней девочке досталось серьёзнее: дворняга несколько раз укусила её за лицо. А в Якутске мужчина отбился от стаи собак, задушив одну из них голыми руками. Трагедия произошла в Забайкалье: 22 января в селе Домна семилетнюю девочку насмерть загрызла стая собак, когда она возвращалась из музыкальной школы.
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