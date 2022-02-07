В Госдуме предложили сделать похороны госуслугой

Депутаты Госдумы предлагают пересмотреть закон о похоронном деле, действующий с 1996 года, и ввести госуслугу по проведению церемонии погребения. Парламентарии хотят внести такое предложение в феврале. Разработчики проекта отмечают, что сейчас в этой нише могут работать только специализированные службы, созданные органами местного самоуправления, но, по мнению инициаторов предложения, всё это давно превратилось в предпринимательство, порой "чёрное".

"Когда случается беда, человек обращается в ритуальную компанию, она занимается подготовкой захоронения, а кладбища занимаются самим захоронением. Агентства выбирают гроб, транспорт и т.д. И на этом рынке работает кто попало. Отсюда огромное количество "чёрных" компаний. И дикое завышение цен", — рассказал "Ведомостям" руководитель Комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета Минстроя Павел Кодыш.

В законопроекте предлагается обязать юрлица, занимающиеся ритуальными услугами, получать разрешение на осуществление похоронной деятельности. Его будут выдавать уполномоченные органы региона, например ГБУ "Ритуал". Компании, получившие одобрение, занесут в специальный реестр, где должны быть перечислены оказываемые услуги, а также их стоимость. Предполагается инвентаризация мест захоронения, их тоже внесут в реестр. Возложить ответственность за содержание могилы предлагается в том числе на работодателя умершего. Законопроект находится на стадии доработки.