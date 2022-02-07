В Госдуме предложили сделать похороны госуслугой
Новый законопроект предполагает также внесение всех компаний, работающих в этой сфере, в специальный реестр.
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Депутаты Госдумы предлагают пересмотреть закон о похоронном деле, действующий с 1996 года, и ввести госуслугу по проведению церемонии погребения. Парламентарии хотят внести такое предложение в феврале. Разработчики проекта отмечают, что сейчас в этой нише могут работать только специализированные службы, созданные органами местного самоуправления, но, по мнению инициаторов предложения, всё это давно превратилось в предпринимательство, порой "чёрное".
"Когда случается беда, человек обращается в ритуальную компанию, она занимается подготовкой захоронения, а кладбища занимаются самим захоронением. Агентства выбирают гроб, транспорт и т.д. И на этом рынке работает кто попало. Отсюда огромное количество "чёрных" компаний. И дикое завышение цен", — рассказал "Ведомостям" руководитель Комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета Минстроя Павел Кодыш.
В законопроекте предлагается обязать юрлица, занимающиеся ритуальными услугами, получать разрешение на осуществление похоронной деятельности. Его будут выдавать уполномоченные органы региона, например ГБУ "Ритуал". Компании, получившие одобрение, занесут в специальный реестр, где должны быть перечислены оказываемые услуги, а также их стоимость. Предполагается инвентаризация мест захоронения, их тоже внесут в реестр. Возложить ответственность за содержание могилы предлагается в том числе на работодателя умершего. Законопроект находится на стадии доработки.
Ранее Лайф писал, что государству посоветовали взять ритуальные услуги под контроль. По словам экспертов, частные агентства наживаются на горе родственников умерших, поэтому власти должны урегулировать их деятельность.
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