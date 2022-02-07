"Энергия" запатентовала супербыструю схему полёта до МКС

Специалисты ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") запатентовали метод одновиткового полёта до Международной космической станции. Об этом сообщил начальник отдела баллистики корпорации Рафаил Муртазин.

"Нам выдали патент, с 12 ноября он включён в реестр государственных изобретений Российской Федерации", — отметил Муртазин в беседе с ТАСС.

Предполагается, что в одновитковой схеме полёт до МКС займёт около двух часов. Корабль после отделения от третьей ступени ракеты-носителя и выполнения двух импульсов будет выведен на коэллиптическую орбиту, геометрически подобную орбите МКС.

Когда станция начнёт наблюдаться с корабля под углом 23 градуса над горизонтом, будет дан импульс, который через полвитка приведёт корабль в окрестность станции. При необходимости экипаж сделает это вручную.