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"Энергия" запатентовала супербыструю схему полёта до МКС

Предполагается, что корабль после отделения от третьей ступени ракеты-носителя и выполнения двух импульсов будет выведен на коэллиптическую орбиту.

7 февраля, 00:04

© Pixabay

Специалисты ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") запатентовали метод одновиткового полёта до Международной космической станции. Об этом сообщил начальник отдела баллистики корпорации Рафаил Муртазин.

"Нам выдали патент, с 12 ноября он включён в реестр государственных изобретений Российской Федерации", — отметил Муртазин в беседе с ТАСС.

Предполагается, что в одновитковой схеме полёт до МКС займёт около двух часов. Корабль после отделения от третьей ступени ракеты-носителя и выполнения двух импульсов будет выведен на коэллиптическую орбиту, геометрически подобную орбите МКС.

Когда станция начнёт наблюдаться с корабля под углом 23 градуса над горизонтом, будет дан импульс, который через полвитка приведёт корабль в окрестность станции. При необходимости экипаж сделает это вручную.

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А ранее Лайф писал, что "Роскосмос" перенёс коррекцию орбиты МКС на 8 февраля. Целью изменения высоты станции является формирование баллистических условий перед выведением на орбиту корабля "Союз МС-21" и посадкой "Союза МС-19".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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