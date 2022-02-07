Министр обороны Украины заявил, что вероятность обострения "оценивается как низкая"
Резников заверил, что украинские военные просчитывают все возможные сценарии, даже самые плохие, и делают всё должное для нейтрализации угроз.
Фото © Twitter / Алексей Резников
Глава Минобороны Украины Алексей Резников оценил вероятность значительной эскалации ситуации вокруг страны на данный момент как низкую. По словам министра, Киев делает всё для контроля ситуации. Он также отметил планомерность и скоординированность действий для исключения "любых провокаций", в том числе при подготовке сил территориальной обороны и обучении военных с оружием, полученным в рамках международной помощи.
"Сейчас может звучать много разных гипотетических оценок и прогнозов. Особенно в иностранных СМИ. Некоторые уже о вторжении России объявили, которое, правда, произошло восемь лет назад... Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая", — цитирует слова министра пресс-служба украинского Минобороны.
Резников заверил, что украинские военные просчитывают все возможные сценарии, даже самые плохие, и делают всё должное для нейтрализации угроз. Глава украинского Минобороны отметил также, что ведомство обладает "всей полнотой информации и реалистично оценивает ситуацию".
Ранее Лайф писал, что Песков предложил заменить термин "фейк-ньюс" после публикации Bloomberg "о начале войны". Представитель Кремля отметил, что вряд ли это была провокация со стороны агентства, тем более что оно уже принесло извинения за ложную заметку.
Напомним, в ночь на 5 февраля западное агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. Позже в редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется.
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