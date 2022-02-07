Министр обороны Украины заявил, что вероятность обострения "оценивается как низкая"

Глава Минобороны Украины Алексей Резников оценил вероятность значительной эскалации ситуации вокруг страны на данный момент как низкую. По словам министра, Киев делает всё для контроля ситуации. Он также отметил планомерность и скоординированность действий для исключения "любых провокаций", в том числе при подготовке сил территориальной обороны и обучении военных с оружием, полученным в рамках международной помощи.

"Сейчас может звучать много разных гипотетических оценок и прогнозов. Особенно в иностранных СМИ. Некоторые уже о вторжении России объявили, которое, правда, произошло восемь лет назад... Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая", — цитирует слова министра пресс-служба украинского Минобороны.

Резников заверил, что украинские военные просчитывают все возможные сценарии, даже самые плохие, и делают всё должное для нейтрализации угроз. Глава украинского Минобороны отметил также, что ведомство обладает "всей полнотой информации и реалистично оценивает ситуацию".

Ранее Лайф писал, что Песков предложил заменить термин "фейк-ньюс" после публикации Bloomberg "о начале войны". Представитель Кремля отметил, что вряд ли это была провокация со стороны агентства, тем более что оно уже принесло извинения за ложную заметку.