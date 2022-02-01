Конец похоронным войнам: Государству посоветовали взять ритуальные услуги под контроль По словам экспертов, ритуальные агентства наживаются на горе родственников умерших, а власти должны урегулировать их деятельность. 1 февраля, 15:51 Сотрудник Новосибирского крематория доставляет гроб в холодильное отделение. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Росстат опубликовал статистику, согласно которой естественная убыль населения России в прошлом году составила 1,04 миллиона человек. По данным ведомства, в январе–декабре 2021 года в стране умерло 2,445 миллиона человек, это на 15,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (2,124 миллиона человек). Почти трети населения страна недосчиталась из-за пандемии коронавируса.

Работы за это время прибавилось не только у медиков, но и у тех, кто оказывает ритуальные услуги. Логично, что на этом рынке возникла высокая конкуренция, которая, по словам экспертов, разрешается не совсем честными способами. Сотрудники компаний даже устраивают драки за клиентов буквально на пороге у родственников покойных и даже на кладбище. Один из примеров — случай в Калужской области, где работники ритуальных фирм "Небеса" и "Журавли" подрались за тело покойного у ворот морга на глазах у друзей и родни усопшего.

Работники Бутовского кладбища посыпают могилу хлором во время похорон умерших после заражения коронавирусом. Россия. Москва. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Зампред комиссии по профессиональным квалификациям в похоронной отрасли Совета по профессиональным квалификациям ЖКХ Леонид Чернышов утверждает, что реальная война за бизнес начинается, когда тело усопшего ещё не успело остыть.

Всё дело в том, что данные об умерших продаются уже в первые минуты, как родственники или правоохранительные органы сообщили о трагедии, заявила исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева. И это, вероятно, дело рук как правоохранителей, так и медиков.

Из этих двух мест у нас дальше идёт ситуация, связанная с продажей информации. Понятно, что это накладывает отпечаток и на пакет услуг, который оплачивает потребитель, потому что эти цифры за продажу информации разные — от 5 до 25 тысяч рублей Елена Андреева Исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев

Контроль государства

Как утверждают эксперты, в поисках лёгких и быстрых денег применяются даже совсем кощунственные схемы. На рынке стали появляться фирмы-однодневки, которые, имея связи, получают необходимую информацию, оказывают ритуальные услуги и тут же растворяются. Одна из резонансных историй произошла со скончавшимся профессором МГУ Альбертом Мельянцевым. Его родственники доверили тело частному агенту, выдавшему себя за работника госучреждения "Ритуал". Они хотели кремировать покойного. Но вместо этого его тело вывезли в Нижний Новгород. Прах с трудом разыскали в чужом городе. Всё вскрылось, лишь когда семья профессора обратилась за информацией в настоящее ГБУ "Ритуал".

Сотрудник крематория подготавливает умершего к траурной церемонии в Новосибирском Кремационном комплексе. Россия. Новосибирск. Фото © ТАСС / Оксана Мамлина

Чёрные агенты и коммерческие компании, которые просто отбирают деньги и уходят, не задумываются о благоустройстве кладбища, о его объектах, о надлежащей уборке мусора. Они об этом не думают. Они на это даже деньги не тратят. И, соответственно, это доля работы государства. И это необходимо делать, и это делается Олег Ларионов Вице-президент Ассоциации похоронной отрасли

Решить ситуацию, как считают эксперты, может именно государственный контроль отрасли. Ритуальные услуги регулируются законом, принятым ещё в 1996 году, и очевидно, что он давно устарел. Бывший зампред Госстроя России Леонид Чернышов заявил изданию КП, что именно недостатки в законодательстве и породили слишком либеральный подход к его реализации.

И чем дальше от Москвы отъезжаем, тем страшнее эта ситуация. Там вообще беспредел! Я уверен, что очистить рынок от чёрных агентов поможет в первую очередь лицензирование деятельности частных компаний Леонид Чернышов Экс-зампред Госстроя России

По словам экспертов, одной из главных проблем является отсутствие чётких требований к ритуальным компаниям. Это и привело к системным проблемам, обострившимся в условиях пандемии. И решить их может серьёзная реформа — как со стороны закона, так и со стороны его реализации.

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