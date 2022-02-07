Ударный беспилотник "Сириус" может стать спасательным
Предполагается, что аппарат будет производиться в Дубне на первом специализированном заводе по выпуску крупноразмерных БЛА.
© ТАСС / Ладислав Карпов
Ударный беспилотник "Сириус" в модернизированной версии для Военно-морского флота России сможет выполнять роль поисково-спасательного средства и разведчика. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Кронштадт".
"Проводятся научно-исследовательские работы по определению технического облика модернизированного "Сириуса", предназначенного для решения задач в интересах флота", — приводит ТАСС сообщение компании.
Предполагается выпуск противолодочного беспилотника, а также вариант разведчика-целеуказателя, поисково-спасательного средства и ретранслятора. Ожидается, что серийные поставки в войска начнутся в 2023 году.
Ранее Лайф рассказывал, что в Новосибирске прошла выкатка новейшего беспилотника "Охотник" с плоским соплом. Следующий этап в разработке образца — наземные испытания для подготовки к первому вылету.
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