Ударный беспилотник "Сириус" может стать спасательным

Ударный беспилотник "Сириус" в модернизированной версии для Военно-морского флота России сможет выполнять роль поисково-спасательного средства и разведчика. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Кронштадт".

"Проводятся научно-исследовательские работы по определению технического облика модернизированного "Сириуса", предназначенного для решения задач в интересах флота", — приводит ТАСС сообщение компании.

Предполагается выпуск противолодочного беспилотника, а также вариант разведчика-целеуказателя, поисково-спасательного средства и ретранслятора. Ожидается, что серийные поставки в войска начнутся в 2023 году.