Эксперт Баскаков объяснил, как определить скрученный пробег у авто

Признаки скрученного пробега бывают прямые и косвенные. Первыми являются данные из программ официальных дилеров и импортёров, а также бортового компьютера самого автомобиля. Среди неявных доказательств — потёртости на руле или материале сидений, изношенность коврика под ногами либо вовсе замена на всё новое. Как объяснил представитель крупного российского автодилера Николай Баскаков, продавцы часто именно так маскируют реальный срок службы машины.

"Кроме того, обратите внимание на педали газа, тормоза и взгляните на площадку под левую ногу — если они находятся в изношенном состоянии, то это тоже свидетельствует о том, что пробег скручен", — порекомендовал Баскаков в интервью агентству "Прайм".

Он также напомнил, что необходимо осмотреть приборную панель и оценить её состояние: если пробег был скручен, то на панели можно обнаружить следы вмешательства, например признаки её снятия, царапины рядом с креплением, неровные крепежи и так далее.