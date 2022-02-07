Немецкий политолог Рар призвал канцлера поставить вопрос о роспуске НАТО

Известный немецкий политолог Александр Рар считает, что для Европы пришло время отказаться от участия в Североатлантическом альянсе (НАТО). Вместо этого в ЕС должны заняться развитием собственного уже существующего формата — Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Надо распускать ненужное НАТО и воскрешать ОБСЕ, которая является истинной общеевропейской архитектурой безопасности", — написал Рар в своём телеграм-канале.

По его мнению, Североатлантический альянс не справляется со своей функцией по обеспечению безопасности в Европе и канцлер должен избавиться от "диктата англосаксов". Президент Франции Эмманюэль Макрон, как считает Рар, в этом Олафа Шольца только поддержит.

"Примирения с Россией, тем более разговоров об "общем пространстве от Лиссабона до Владивостока", ни в коем случае не хотят допустить англичане и неоконсерваторы-глобалисты в США. Они через свои СМИ безжалостно давят на канцлера, заставляют его действовать предельно жёстко, грозить России санкциями, 100% стоять на стороне украинских властей, вооружать Украину…" — пишет Рар.

По его мнению, Шольцу приходится в интервью "вертеться как уж на сковородке", ведь он не хочет идти против либеральных элит, но в то же время должен слышать, что говорит народ.