Турецкий оппозиционер Перинчек назвал ошибкой поставки Bayraktar Украине

"Поставка Турцией беспилотников Bayraktar Украине является большой ошибкой, наша партия неоднократно об этом заявляла. Это вооружение в конечном счёте будет использовано не только против России, но и против самой Турции", — сказал Перинчек в беседе с РИА "Новости".