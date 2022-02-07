Турецкий оппозиционер Перинчек назвал ошибкой поставки Bayraktar Украине
Политик уверен, что боевой дрон в итоге будет применён не только против России, но и против самой Турции. Партия неоднократно предупреждала об этом руководство страны.
Боевой беспилотный летательный аппарат (БЛА) Bayraktar Akinci © ТАСС / Zuma
Поставка Турцией боевых беспилотников Bayraktar Украине является большой ошибкой. Об этом заявил генсек оппозиционной партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
"Поставка Турцией беспилотников Bayraktar Украине является большой ошибкой, наша партия неоднократно об этом заявляла. Это вооружение в конечном счёте будет использовано не только против России, но и против самой Турции", — сказал Перинчек в беседе с РИА "Новости".
Ранее Лайф писал, что Bloomberg раскрыл реальное число проданных Турцией Украине беспилотников Bayraktar. По данным СМИ, сейчас принимаются заказы по меньшей мере ещё на две дюжины дронов.
Напомним, что впервые о покупке Украиной беспилотников Bayraktar стало известно в январе 2019 года. Тогда речь шла о шести аппаратах. В конце октября 2021 года появилась информация, что Киев применил "байрактары" в Донбассе. Генштаб ВСУ показал видео удара с дрона. В ЛНР заявили, что, использовав турецкие беспилотники, Украина официально признала нарушение Минских соглашений. В Луганске напомнили о меморандуме 2014 года, который запрещает полёты боевой авиации и иностранных БПЛА. В начале ноября в Киеве заявили, что продолжат закупать дроны у Анкары. Позже стали известны многомиллионные затраты Украины на беспилотники Bayraktar.
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