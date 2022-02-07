Бельгия начала выдавать загранпаспорта с рисунками из комиксов

Бельгия с сегодняшнего дня начала выдавать гражданам паспорта, отличительной особенностью которых являются рисунки из популярных комиксов. Об этом сообщил МИД королевства во время презентации нового дизайна документа.

Узнаваемые для бельгийцев образы будут использоваться в качестве фона для 34 страниц паспорта, предназначенных для виз или штампов о пересечении границы. На первой странице паспорта изображена красная ракета из серии комиксов про журналиста Тинтина (Тэнтэна), на которой тот летал на Луну. На других можно увидеть смурфов, авантюристов Блейка и Мортимера, ковбоя Счастливчика Люка, Ларго Винча и так далее.

"Было принято решение выбрать образы, которые наилучшим образом представляют страну", — пояснила глава МИД Бельгии Софи Вильмес. Она уточнила, что таким образом увеличивается и надёжность паспорта: теперь число элементов безопасности для этого документа выросло с 24 до 48.