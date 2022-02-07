Дипломат Ермаков обвинил Запад в двуличии из-за ядерного оружия в Европе
Глава департамента МИД РФ указал, что действия Запада противоречат обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия и Москва с этим "категорически не согласна".
© Агентство "Москва"
Западу стоит подумать об опасности размещения в Европе ядерного оружия США вместо переживаний по поводу гипотетической угрозы появления российских боеголовок в Белоруссии. Об этом заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Так дипломат прокомментировал заявление Госдепа о том, что исправленная белорусская конституция может открыть путь для размещения в республике ядерных сил России, что якобы создаст для Европы дополнительную угрозу.
"Хочется встречно задать вопрос, не видят ли наши европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском, а в реально имеющем место размещении на территории ряда стран НАТО американского ядерного оружия, способного поражать цели на территории России", — отметил Ермаков в интервью РИА "Новости".
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Он указал, что привлечение неядерных стран Европы к совместным миссиям НАТО, касающимся отработки применения такого оружия, прямо противоречит обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия, Москва "с таким двуличием стран Запада категорически не согласна".
Ранее Лайф также рассказывал, что Россия озабочена стремлением НАТО понизить потолок применения ядерного оружия. В МИД РФ указали и на полную деградацию системы контроля над вооружениями, которая произошла по вине США и их партнёров.
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