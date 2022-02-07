Дипломат Ермаков обвинил Запад в двуличии из-за ядерного оружия в Европе

Западу стоит подумать об опасности размещения в Европе ядерного оружия США вместо переживаний по поводу гипотетической угрозы появления российских боеголовок в Белоруссии. Об этом заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Так дипломат прокомментировал заявление Госдепа о том, что исправленная белорусская конституция может открыть путь для размещения в республике ядерных сил России, что якобы создаст для Европы дополнительную угрозу.

"Хочется встречно задать вопрос, не видят ли наши европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском, а в реально имеющем место размещении на территории ряда стран НАТО американского ядерного оружия, способного поражать цели на территории России", — отметил Ермаков в интервью РИА "Новости".

Он указал, что привлечение неядерных стран Европы к совместным миссиям НАТО, касающимся отработки применения такого оружия, прямо противоречит обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия, Москва "с таким двуличием стран Запада категорически не согласна".