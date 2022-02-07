Дочь Константина Меладзе поразила жюри украинского шоу "Голос"

17-летняя Лия Меладзе, дочь известного продюсера Константина Меладзе от первого брака, поразила членов жюри украинского шоу "Голос" своим выступлением. Девушка исполнила песню Hallelujah Леонарда Коэна. В общении с наставниками она призналась, что мечтала о сцене с детства.

"Когда мы ездили в машине, папа слышал, как я подпеваю его песням. Иногда он говорил, что я пою лучше оригинала, а иногда комментировал одним словом: "Красиво". Мне очень приятно, когда он гордится мной, и это меня очень вдохновляет", — рассказала жюри Лия Меладзе.

Несмотря на то что в финале голос девушки дрогнул от счастья и она заплакала, к ней в результате развернулись все четверо членов жюри. Когда на просьбу назвать своё имя девушка озвучила фамилию Меладзе и призналась, что она дочь знаменитого продюсера, на лицах наставников возникло неподдельное удивление. В итоге Лия выбрала команду Нади Дорофеевой.

Лия появилась на свет в первом браке композитора Константина Меладзе — с Яной Сумм. Также у них есть дочь Алиса и сын Валерий.