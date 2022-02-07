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Камера сняла, как дрифтер вылетел на встречную полосу и протаранил грузовик

Легковушка Hyundai явно ранее уже побывала в аварии — у неё не было заднего бампера. К счастью, в этот раз обошлось без серьёзных травм.

7 февраля, 02:51

Кадр из видео © Telegram-канал / Главная дорога

Дрифтер вылетел на встречную полосу и протаранил грузовик. Видео © Telegram-канал / Главная дорога

В Екатеринбурге водитель Hyundai устроил дрифт на оживлённой улице, что привело к аварии: легковушка через разделитель вылетела на встречную полосу, где столкнулась с "газелью". Лихач не смог справиться с заносом, в который пустил машину намеренно.

Камере видеорегистратора удалось запечатлеть, как от удара фургон перевернулся. Портал E1.ru сообщает, ссылаясь на слова очевидцев аварии, что, к счастью, в результате серьёзно никто не пострадал.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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