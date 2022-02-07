Камера сняла, как дрифтер вылетел на встречную полосу и протаранил грузовик
Легковушка Hyundai явно ранее уже побывала в аварии — у неё не было заднего бампера. К счастью, в этот раз обошлось без серьёзных травм.
Кадр из видео © Telegram-канал / Главная дорога
Дрифтер вылетел на встречную полосу и протаранил грузовик. Видео © Telegram-канал / Главная дорога
В Екатеринбурге водитель Hyundai устроил дрифт на оживлённой улице, что привело к аварии: легковушка через разделитель вылетела на встречную полосу, где столкнулась с "газелью". Лихач не смог справиться с заносом, в который пустил машину намеренно.
Камере видеорегистратора удалось запечатлеть, как от удара фургон перевернулся. Портал E1.ru сообщает, ссылаясь на слова очевидцев аварии, что, к счастью, в результате серьёзно никто не пострадал.
Ранее Лайф публиковал видео, как мотособака сбежала от сахалинца и занялась дрифтом. Двое жителей полуострова решили прокатиться на санях, но всё пошло не по плану.
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