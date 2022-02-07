Камера сняла, как дрифтер вылетел на встречную полосу и протаранил грузовик

Дрифтер вылетел на встречную полосу и протаранил грузовик. Видео © Telegram-канал / Главная дорога

В Екатеринбурге водитель Hyundai устроил дрифт на оживлённой улице, что привело к аварии: легковушка через разделитель вылетела на встречную полосу, где столкнулась с "газелью". Лихач не смог справиться с заносом, в который пустил машину намеренно.

Камере видеорегистратора удалось запечатлеть, как от удара фургон перевернулся. Портал E1.ru сообщает, ссылаясь на слова очевидцев аварии, что, к счастью, в результате серьёзно никто не пострадал.