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"Не одета как следует": Блогершу в мини выгнали из Ватикана за нарушение дресс-кода

Жужу Виейра из Бразилии пожаловалась, что ей было очень стыдно, так как окружающие слышали, как грубо с ней поступили.

7 февраля, 03:01
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CF4EWOrCJiW/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">jujuvieira_oficial</a></p>

Фото © Instagram / jujuvieira_oficial

Блогершу из Бразилии в Ватикане попросили с территории страны из-за слишком откровенного наряда. 34-летняя Жужу Виейра была одета в мини-платье с открытой спиной, а на ногах у девушки были ботфорты на шпильке. Она заявила, что охранник назвал её образ постыдным и выгнал её из храма.

"Ко мне подошёл джентльмен, который там работал, и сказал, что это место для молитв и что я не одета как следует, и предложил мне уйти — выгнал меня из Ватикана. Мне было неловко, потому что там были другие люди, которые слышали это. Я почувствовала неуважение", — пожаловалась блогерша Виейра Daily Mail.

Она рассказала, что, отправляясь на экскурсию в собор Святого Петра в самом центре Ватикана, не знала правил посещения, поскольку гид не предупредил её о дресс-коде. Выяснилось, что по регламенту женщинам запрещено носить майки, кроп-топы и шорты, а платья и юбки должны прикрывать колени.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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