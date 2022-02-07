Турецкий политик Перинчек предупредил о "смерти НАТО" в случае нового расширения
Генсек партии Vatan считает, что посещение российским лидером Пекина и Анкары символизирует дорожную карту не только региона, но и мира, направленную на взаимопонимание.
Штаб-квартира НАТО © Flickr / nato
Расширение НАТО на восток приведёт к "смерти" Североатлантического альянса, заявил генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. Он озвучил мнение, что визит президента РФ Владимира Путина в Китай, а затем в Анкару — это "могила" для альянса.
"Там яма, пропасть для НАТО. Визит Путина в Китай и Турцию — это своего рода могила для НАТО, поэтому он исторически важен", — заявил РИА "Новости" Перинчек.
Он считает, что расширение НАТО является угрозой не только для России, но и для Турции, Ирана и Китая. Политик назвал визиты российского лидера символом того, что эти страны действуют вместе. По мнению турецкого политика, только эти четыре государства способны предотвратить продвижение альянса на восток.
"Визит президента РФ Владимира Путина в Китай, а потом в Анкару символизирует дорожную карту не только региона, но и мира, направленную на мир и взаимопонимание. Визит своего рода обретает черту против угрозы войны со стороны США на Чёрном море, в Cредиземноморье, Аравийском море, Ормузском проливе", — заявил Перинчек.
Ранее Лайф писал, что газета The Telegraph объявила о новой эре в геополитике из-за встречи Путина и Си Цзиньпина. По мнению автора статьи, Россия и Китай больше не будут мириться с доминированием Запада во главе с США, вместе они "перевернут несправедливый мировой порядок".
Комментариев: 0