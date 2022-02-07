Турецкий политик Перинчек предупредил о "смерти НАТО" в случае нового расширения

Расширение НАТО на восток приведёт к "смерти" Североатлантического альянса, заявил генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. Он озвучил мнение, что визит президента РФ Владимира Путина в Китай, а затем в Анкару — это "могила" для альянса.

"Там яма, пропасть для НАТО. Визит Путина в Китай и Турцию — это своего рода могила для НАТО, поэтому он исторически важен", — заявил РИА "Новости" Перинчек.

Он считает, что расширение НАТО является угрозой не только для России, но и для Турции, Ирана и Китая. Политик назвал визиты российского лидера символом того, что эти страны действуют вместе. По мнению турецкого политика, только эти четыре государства способны предотвратить продвижение альянса на восток.

"Визит президента РФ Владимира Путина в Китай, а потом в Анкару символизирует дорожную карту не только региона, но и мира, направленную на мир и взаимопонимание. Визит своего рода обретает черту против угрозы войны со стороны США на Чёрном море, в Cредиземноморье, Аравийском море, Ормузском проливе", — заявил Перинчек.