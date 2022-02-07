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Трое сахалинцев обварились кипятком из-за прорыва теплотрассы

Двое пострадавших — сотрудники коммунальной службы, которые занимались починкой трубы. Третьей стала жительница дома, где произошла авария.

7 февраля, 03:56
<p>Фото © <a href="https://sakhalin.info/news/217234" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sakhalin.info</a></p>

Фото © sakhalin.info

В многоквартирном доме в городе Холмске на юге Сахалина три человека обварились кипятком из-за прорыва трубы системы теплоснабжения. Пострадавшие отправлены в хирургическое отделение Холмской центральной районной больницы и находятся под пристальным вниманием врачей.

"В ходе работ двое слесарей МУП "Тепло" и жительница дома получили ожоги. Они госпитализированы", — сообщили в Администрации Холмского городского округа.

В подвале и в подъезде откачали горячую воду, последствия прорыва устранены, но из-за аварии жильцы остались без теплоснабжения. В ближайшее время планируется его восстановить. Как передаёт sakhalin.info, на вопиющие коммунальные проблемы собственники этого дома жаловались не одну неделю. Долгое время подъезд тонул в испражнениях. Чтобы выйти на улицу, жильцам приходилось пробираться по деревянной доске. Апогеем проблемы стал сегодняшний инцидент. Из трубы вместе с содержимым канализации потёк кипяток.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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