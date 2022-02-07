Трое сахалинцев обварились кипятком из-за прорыва теплотрассы
Двое пострадавших — сотрудники коммунальной службы, которые занимались починкой трубы. Третьей стала жительница дома, где произошла авария.
Фото © sakhalin.info
В многоквартирном доме в городе Холмске на юге Сахалина три человека обварились кипятком из-за прорыва трубы системы теплоснабжения. Пострадавшие отправлены в хирургическое отделение Холмской центральной районной больницы и находятся под пристальным вниманием врачей.
"В ходе работ двое слесарей МУП "Тепло" и жительница дома получили ожоги. Они госпитализированы", — сообщили в Администрации Холмского городского округа.
В подвале и в подъезде откачали горячую воду, последствия прорыва устранены, но из-за аварии жильцы остались без теплоснабжения. В ближайшее время планируется его восстановить. Как передаёт sakhalin.info, на вопиющие коммунальные проблемы собственники этого дома жаловались не одну неделю. Долгое время подъезд тонул в испражнениях. Чтобы выйти на улицу, жильцам приходилось пробираться по деревянной доске. Апогеем проблемы стал сегодняшний инцидент. Из трубы вместе с содержимым канализации потёк кипяток.
Ранее Лайф сообщал, что в Люберцах кипятком залило 11 этажей жилого дома. На кадрах, снятых очевидцами, горячая вода лилась по лестницам с этажа на этаж, а всё пространство заполнил пар.
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