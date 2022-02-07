Из-за запаха гари в Омске сел самолёт, летевший из Москвы в Горно-Алтайск

В аэропорту Омск (Центральный) совершил посадку самолёт, который следовал из Москвы в Горно-Алтайск. Поводом для этого стало появление запаха горелой проводки в салоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Сегодня утром в процессе полёта в новосибирской зоне экипаж доложил диспетчеру о запахе горелой проводки в салоне самолёта. Посадка прошла успешно, у нас была задействована аварийно-спасательная команда", — рассказали там агентству.

Отмечается, что самолёт самостоятельно занял место на стоянке, где технические службы занялись осмотром воздушного судна. Пассажирам придётся подождать резервный самолёт — ожидается, что он прибудет в 12:30 (09:30 мск).