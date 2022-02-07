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Врач Зиннатуллин рассказал, о каких смертельно опасных болезнях говорят боли в животе

Неприятные ощущения могут быть, в частности, связаны с возникновением спазмов либо с распиранием из-за вздутия. При проявлении подобных симптомов стоит обратиться за медицинской помощью.

7 февраля, 08:15

Фото © Pexels

Вздутие живота и боль в желудке могут указывать на наличие серьёзных проблем со здоровьем, вызванных нарушением работы других органов. Об этом Пятому каналу рассказал врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

"Одной из самых частых жалоб, с которыми обращаются пациенты гастроэнтерологического профиля к врачу, является вздутие живота. Как правило, в основе этого синдрома лежит избыточный рост бактериальной флоры. Однако не только нарушение микрофлоры может приводить к повышенному газообразованию, но и работа других органов", — объяснил он.

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Среди таких недугов врач отметил возможное нарушение работы желудка, поджелудочной железы и желчного пузыря. Также на вздутие может влиять непереносимость определённых продуктов или такие заболевания, как лактозная недостаточность или целиакия. Кроме того, Зиннатуллин объяснил возможные причины болей в животе. Чаще всего они связаны с возникновением спазмов либо с распиранием из-за вздутия — причина ноющей боли.

"Иногда боли могут быть связаны с нарушением целостности кишечника, то есть появляются эрозии, язвы, иногда и опухолевые процессы", — добавил специалист.

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По словам гастроэнтеролога, нарушение стула во время болей также является причиной обратиться к врачу. Среди них он отметил диарею и запоры или их чередование. При наличии таких симптомов, как вздутие, боли, нарушение стула, следует обратиться к врачу, заключил Зиннатуллин.

Ранее немецкий врач Мартин Халле назвал четыре фактора, разрушающих сосуды. А когда они сочетаются, это увеличивает риски для здоровья. Поэтому медик рекомендует заниматься спортом, контролировать вес тела и придерживаться сбалансированного, здорового питания.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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