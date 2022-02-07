Неизвестные "заминировали" все районные суды Москвы
Несколько зданий эвакуируют. Экстренные службы проверяют информацию.
Сотрудница кинологической службы полиции с собакой у здания Бабушкинского районного суда. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Сообщения с угрозами взрывов поступили 7 февраля во все районные суды Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
"Все районные суды Москвы получили по электронной почте анонимные сообщения о минировании. В ряде судов объявлена эвакуация. Экстренные службы проверяют информацию", — цитирует ТАСС сообщение.
В последнее время подобные ложные минирования происходят во многих российских регионах: сообщения с угрозами поступают в школы, здания госорганов и даже аэропорты. Ни в одном из случаев ничего подозрительного спецслужбы не нашли. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что все сообщения о минировании в школах и вузах на полуострове приходят из-за границы.
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