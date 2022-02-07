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Неизвестные "заминировали" все районные суды Москвы

Несколько зданий эвакуируют. Экстренные службы проверяют информацию.

7 февраля, 08:07

Сотрудница кинологической службы полиции с собакой у здания Бабушкинского районного суда. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Сообщения с угрозами взрывов поступили 7 февраля во все районные суды Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Все районные суды Москвы получили по электронной почте анонимные сообщения о минировании. В ряде судов объявлена эвакуация. Экстренные службы проверяют информацию", — цитирует ТАСС сообщение.

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Неизвестные "заминировали" 30 школ в Москве и области

В последнее время подобные ложные минирования происходят во многих российских регионах: сообщения с угрозами поступают в школы, здания госорганов и даже аэропорты. Ни в одном из случаев ничего подозрительного спецслужбы не нашли. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что все сообщения о минировании в школах и вузах на полуострове приходят из-за границы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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