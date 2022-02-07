Неизвестные "заминировали" все районные суды Москвы

Сообщения с угрозами взрывов поступили 7 февраля во все районные суды Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

В последнее время подобные ложные минирования происходят во многих российских регионах: сообщения с угрозами поступают в школы, здания госорганов и даже аэропорты. Ни в одном из случаев ничего подозрительного спецслужбы не нашли. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что все сообщения о минировании в школах и вузах на полуострове приходят из-за границы.