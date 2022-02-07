На Кубани разыскивают психбольного с ружьём

В Абинском районе Краснодарского края полиция разыскивает вооружённого мужчину с психическим расстройством. По предварительным данным, он ушёл из дома и не вернулся, при себе имеет гладкоствольное ружьё.

"6 февраля в ОМВД РФ по Абинскому району поступила информация, что 26-летний местный житель, страдающий психическим расстройством, покинул дом, его местонахождение не установлено", — рассказали в ГУ МВД РФ по региону.

Ведутся поиски.