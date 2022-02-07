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На Кубани разыскивают психбольного с ружьём

26-летний местный житель 6 февраля покинул дом, и его местонахождение до сих пор не установлено.

7 февраля, 07:40

Фото © Pixabay

В Абинском районе Краснодарского края полиция разыскивает вооружённого мужчину с психическим расстройством. По предварительным данным, он ушёл из дома и не вернулся, при себе имеет гладкоствольное ружьё.

"6 февраля в ОМВД РФ по Абинскому району поступила информация, что 26-летний местный житель, страдающий психическим расстройством, покинул дом, его местонахождение не установлено", — рассказали в ГУ МВД РФ по региону.

Ведутся поиски.

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Ранее Лайф рассказывал, как житель Красноярска напал с ножом на медика и полицейских во время задержания. По словам сестры злоумышленника, у него диагностировано психическое расстройство.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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