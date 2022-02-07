Ковальчук прокомментировал перенос матча между хоккеистками сборных России и Канады

Генеральный менеджер мужской сборной России по хоккею Илья Ковальчук объяснил, что в ситуации переноса матча между женскими сборными России и Канады по хоккею от команды ничего не зависит — такими вопросами занимаются организаторы.

"Организаторы занимаются тестами. Мы каждое утро сдаём их всей командой. Потом главному доктору сообщают, все отрицательные или есть какие-то проблемы. От команды тут ничего не зависит. Задача команды — носить маски, мыть руки как можно чаще и избегать лишних контактов. Есть организаторы, которые решают все вопросы", — приводит слова Ковальчука РИА "Новости".

Матч между женскими сборными России и Канады по хоккею на Олимпийских играх в Пекине перенесли на один час. Встреча должна была состояться в 12:10 по местному времени, однако канадская сборная отказалась выходить на лёд, несмотря на проведённую разминку. Канадки требовали предоставить им результаты тестов на ковид российской команды.