Ковальчук прокомментировал перенос матча между хоккеистками сборных России и Канады
Напомним, что встречу команд на Олимпийских играх в Пекине перенесли на один час. Канадки требовали предоставить им результаты тестов на ковид российских спортсменок.
Натали Спунер № 24 из сборной Канады соревнуется с командой ОКР во время матча предварительного раунда среди женщин в группе А в спортивном центре Wukesong Sports Center 7 февраля 2022 года в Пекине, Китай. Фото © Getty Images / David Cerny — Pool
Генеральный менеджер мужской сборной России по хоккею Илья Ковальчук объяснил, что в ситуации переноса матча между женскими сборными России и Канады по хоккею от команды ничего не зависит — такими вопросами занимаются организаторы.
"Организаторы занимаются тестами. Мы каждое утро сдаём их всей командой. Потом главному доктору сообщают, все отрицательные или есть какие-то проблемы. От команды тут ничего не зависит. Задача команды — носить маски, мыть руки как можно чаще и избегать лишних контактов. Есть организаторы, которые решают все вопросы", — приводит слова Ковальчука РИА "Новости".
Матч между женскими сборными России и Канады по хоккею на Олимпийских играх в Пекине перенесли на один час. Встреча должна была состояться в 12:10 по местному времени, однако канадская сборная отказалась выходить на лёд, несмотря на проведённую разминку. Канадки требовали предоставить им результаты тестов на ковид российской команды.
Ранее Лайф рассказал, что Россия вышла на первое место в медальном зачёте на Олимпиаде. Это случилось после победы Камилы Валиевой в произвольной программе. Россиянка стала лидером с большим отрывом — 178,92 балла против 148,66 у японки, которая заработала серебро.
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