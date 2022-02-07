Бывший зампред КНБ Казахстана Ергожин арестован по делу о госизмене

Бывшего заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Даулета Ергожина заключили под стражу. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на КНБ.

"Уголовному делу присвоен гриф "Совершенно секретно", — заметили в спецслужбе, добавив, что другие данные досудебного расследования разглашению не подлежат.