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Бывший зампред КНБ Казахстана Ергожин арестован по делу о госизмене

Расследование проводится под грифом "Совершенно секретно", уточнили в спецслужбе. Там также добавили, что другие данные дела разглашению не подлежат.

7 февраля, 07:21
<p>Даулет Ергожин. Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=om1ken053aA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Телеканал Хабар 24"</a></p>

Даулет Ергожин. Кадр из видео © YouTube / "Телеканал Хабар 24"

Бывшего заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Даулета Ергожина заключили под стражу. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на КНБ.

"Уголовному делу присвоен гриф "Совершенно секретно", — заметили в спецслужбе, добавив, что другие данные досудебного расследования разглашению не подлежат.

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В ведомстве уточнили, что мера пресечения в виде ареста также была избрана в отношении бывшего главы КНБ Карима Масимова и его заместителя Ануара Садыкулова.

Лайф напоминает, что Садыкулова и Ергожина, трудившихся в службе спецназначения "А", задержали 13 января. Их подозревают в государственной измене. Масимов, занимавший пост главы КНБ с сентября 2016 года по 5 января 2022-го, был задержан чуть ранее, 8 января, по той же статье.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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