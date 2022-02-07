Американский фигурист Винсент Чжоу сдал положительный тест на ковид

Американский фигурист Винсент Чжоу сдал положительный тест на коронавирус на Олимпийских играх в Пекине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу агентства фигурного катания США.

"Чжоу проходит дополнительное тестирование для подтверждения своего статуса. Если результаты будут отрицательными, Чжоу сможет выступить в короткой программе мужского турнира", — добавили в федерации.

Фигурист с произвольной программой в командных соревнованиях занял третье место, набрав 171,44 балла и 8 очков в общий зачёт. В том же соревновании занял второе место российский спортсмен Марк Кондратюк. Он набрал 181,65 балла и принёс девять очков в копилку национальной команды. Победил же в произвольной программе японец Юма Кагияма (208,94 балла и 10 очков в общий зачёт).