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Американский фигурист Винсент Чжоу сдал положительный тест на ковид

Сейчас спортсмен проходит дополнительное тестирование. Если результаты будут отрицательными, то он выступит в короткой программе мужского турнира.

7 февраля, 07:15
<p>Винсент Чжоу © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CY4syNkr1Sr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">govincentzhou</a></p>

Винсент Чжоу © Instagram / govincentzhou

Американский фигурист Винсент Чжоу сдал положительный тест на коронавирус на Олимпийских играх в Пекине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу агентства фигурного катания США.

"Чжоу проходит дополнительное тестирование для подтверждения своего статуса. Если результаты будут отрицательными, Чжоу сможет выступить в короткой программе мужского турнира", — добавили в федерации.

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Фигурист с произвольной программой в командных соревнованиях занял третье место, набрав 171,44 балла и 8 очков в общий зачёт. В том же соревновании занял второе место российский спортсмен Марк Кондратюк. Он набрал 181,65 балла и принёс девять очков в копилку национальной команды. Победил же в произвольной программе японец Юма Кагияма (208,94 балла и 10 очков в общий зачёт).

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В турнирной таблице Россия занимает первое место (45 очков). Далее идут США (42), Япония (39), Канада (30) и Китай (29). Сегодня, 7 февраля, должны завершиться соревнования в командном турнире.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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