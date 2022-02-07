Американский фигурист Винсент Чжоу сдал положительный тест на ковид
Сейчас спортсмен проходит дополнительное тестирование. Если результаты будут отрицательными, то он выступит в короткой программе мужского турнира.
Винсент Чжоу © Instagram / govincentzhou
Американский фигурист Винсент Чжоу сдал положительный тест на коронавирус на Олимпийских играх в Пекине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу агентства фигурного катания США.
"Чжоу проходит дополнительное тестирование для подтверждения своего статуса. Если результаты будут отрицательными, Чжоу сможет выступить в короткой программе мужского турнира", — добавили в федерации.
Фигурист с произвольной программой в командных соревнованиях занял третье место, набрав 171,44 балла и 8 очков в общий зачёт. В том же соревновании занял второе место российский спортсмен Марк Кондратюк. Он набрал 181,65 балла и принёс девять очков в копилку национальной команды. Победил же в произвольной программе японец Юма Кагияма (208,94 балла и 10 очков в общий зачёт).
В турнирной таблице Россия занимает первое место (45 очков). Далее идут США (42), Япония (39), Канада (30) и Китай (29). Сегодня, 7 февраля, должны завершиться соревнования в командном турнире.
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