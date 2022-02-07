Эксперт Кудряшов назвал правильной инициативу о любой самообороне при защите жилья

Главный редактор журнала "Калибр" Александр Кудряшов в беседе с Лайфом оценил предложение разрешить россиянам любые меры защиты в случае незаконного проникновения в их жильё. По его мнению, эта инициатива вопреки опасениям никак не повлияет на продажу оружия.

"Лично я ничего плохого в этом не вижу. Это правильная инициатива и правильная формулировка. Здесь декларируется, что жилище человека неприкосновенно для преступника... И я абсолютно не вижу здесь связи, что, если примут такую инициативу, люди станут больше покупать оружия", — отметил эксперт.