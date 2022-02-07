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Эксперт Кудряшов назвал правильной инициативу о любой самообороне при защите жилья

Депутаты Государственной думы РФ отправили соответствующий законопроект на отзыв в правительство и Верховный суд.

7 февраля, 07:25

Фото © Shutterstock

Главный редактор журнала "Калибр" Александр Кудряшов в беседе с Лайфом оценил предложение разрешить россиянам любые меры защиты в случае незаконного проникновения в их жильё. По его мнению, эта инициатива вопреки опасениям никак не повлияет на продажу оружия.

"Лично я ничего плохого в этом не вижу. Это правильная инициатива и правильная формулировка. Здесь декларируется, что жилище человека неприкосновенно для преступника... И я абсолютно не вижу здесь связи, что, если примут такую инициативу, люди станут больше покупать оружия", — отметил эксперт.

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Напомним, депутаты Государственной думы РФ предлагают разрешить россиянам любые меры защиты в случае, если кто-то незаконно проник в их жильё и есть угроза жизни, в том числе для родственников. Парламентарии отправили соответствующий законопроект на отзыв в правительство и Верховный суд.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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