Эксперт Кудряшов назвал правильной инициативу о любой самообороне при защите жилья
Депутаты Государственной думы РФ отправили соответствующий законопроект на отзыв в правительство и Верховный суд.
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Главный редактор журнала "Калибр" Александр Кудряшов в беседе с Лайфом оценил предложение разрешить россиянам любые меры защиты в случае незаконного проникновения в их жильё. По его мнению, эта инициатива вопреки опасениям никак не повлияет на продажу оружия.
"Лично я ничего плохого в этом не вижу. Это правильная инициатива и правильная формулировка. Здесь декларируется, что жилище человека неприкосновенно для преступника... И я абсолютно не вижу здесь связи, что, если примут такую инициативу, люди станут больше покупать оружия", — отметил эксперт.
Напомним, депутаты Государственной думы РФ предлагают разрешить россиянам любые меры защиты в случае, если кто-то незаконно проник в их жильё и есть угроза жизни, в том числе для родственников. Парламентарии отправили соответствующий законопроект на отзыв в правительство и Верховный суд.
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