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E1: Полиция Екатеринбурга проверяет данные о рейдерском захвате БЦ "Манхэттен"

Отмечается, что захват центра связан с конфликтом между двумя управляющими компаниями, которые не могут поделить право на владение зданием.

7 февраля, 07:36
<p>Захват здания БЦ "Манхэттен" в Екатеринбурге © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CZlx1vmrM0-/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">manhattan__ekb</a></p>

Захват здания БЦ "Манхэттен" в Екатеринбурге © Instagram / manhattan__ekb

В Екатеринбурге полиция проверяет информацию о рейдерском захвате бизнес-центра "Манхэттен". Об этом сообщает портал E1 со ссылкой на УМВД РФ по городу. Уточняется, что в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования. Пока же у правоохранителей нет сведений о причинении вреда здоровью или имуществу персонала центра.

О рейдерском захвате бизнес-центра стало известно на днях — информация об этом появилась в аккаунте "Манхэттена" в "Инстаграме". Сообщалось, что в ночь на субботу, 5 февраля, около 30 неизвестных мужчин "нейтрализовали нескольких сотрудников охранного предприятия и незаконно установили контроль над комнатой и техническими помещениями". Предварительно, захват БЦ связан с конфликтом между двумя управляющими компаниями ("Аурус" и "Кировская"), которые не могут поделить право на владение зданием.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Красноярске школьников вновь эвакуировали из-за сообщений о минировании. Экстренные службы и правоохранительные органы проверяют десять зданий. Занятия также отменили в школах Железногорска. По словам родителей, эвакуация началась ещё до начала занятий.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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