E1: Полиция Екатеринбурга проверяет данные о рейдерском захвате БЦ "Манхэттен"

В Екатеринбурге полиция проверяет информацию о рейдерском захвате бизнес-центра "Манхэттен". Об этом сообщает портал E1 со ссылкой на УМВД РФ по городу. Уточняется, что в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования. Пока же у правоохранителей нет сведений о причинении вреда здоровью или имуществу персонала центра.

О рейдерском захвате бизнес-центра стало известно на днях — информация об этом появилась в аккаунте "Манхэттена" в "Инстаграме". Сообщалось, что в ночь на субботу, 5 февраля, около 30 неизвестных мужчин "нейтрализовали нескольких сотрудников охранного предприятия и незаконно установили контроль над комнатой и техническими помещениями". Предварительно, захват БЦ связан с конфликтом между двумя управляющими компаниями ("Аурус" и "Кировская"), которые не могут поделить право на владение зданием.