Глава департамента МИД РФ Ермаков назвал неотложным вопрос о гарантиях безопасности

Вопрос о предложенных Россией гарантиях безопасности является неотложным из-за накопившейся "критической" массы проблем. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Вопрос о предоставлении нашей стране правовых гарантий безопасности в силу накопленной в российско-западных отношениях "критической массы" проблем приобрёл неотложный характер", — приводит его слова РИА "Новости".

Ермаков уточнил, что этот вопрос даже подвинул на второй план ряд иных важных аспектов стратегической повестки дня. Ключевыми требованиями к США и НАТО, напомнил дипломат, являются недопустимость дальнейшего расширения альянса и возврат его сил и средств к состоянию 1997 года.