НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Глава департамента МИД РФ Ермаков назвал неотложным вопрос о гарантиях безопасности

По словам дипломата, эти ключевые требования даже подвинули на второй план ряд иных важных аспектов стратегической повестки дня из-за накопившейся "критической" массы проблем.

7 февраля, 07:40
<p>© ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV</p>

© ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Вопрос о предложенных Россией гарантиях безопасности является неотложным из-за накопившейся "критической" массы проблем. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Вопрос о предоставлении нашей стране правовых гарантий безопасности в силу накопленной в российско-западных отношениях "критической массы" проблем приобрёл неотложный характер", — приводит его слова РИА "Новости".

В El Pais туманно высказались о том, кто слил газете ответ США и НАТО по безопасности

В El Pais туманно высказались о том, кто слил газете ответ США и НАТО по безопасности

Ермаков уточнил, что этот вопрос даже подвинул на второй план ряд иных важных аспектов стратегической повестки дня. Ключевыми требованиями к США и НАТО, напомнил дипломат, являются недопустимость дальнейшего расширения альянса и возврат его сил и средств к состоянию 1997 года.

Ранее президент Швейцарии Иньяцио Кассис назвал ОБСЕ подходящим местом для обсуждения гарантий безопасности РФ. Политик также выступил за урегулирование ситуации вокруг Украины на всех уровнях. А конфликт, заверил он, может быть решён только там, где все стороны находятся за одним столом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1