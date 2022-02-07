Глава департамента МИД РФ Ермаков назвал неотложным вопрос о гарантиях безопасности
По словам дипломата, эти ключевые требования даже подвинули на второй план ряд иных важных аспектов стратегической повестки дня из-за накопившейся "критической" массы проблем.
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Вопрос о предложенных Россией гарантиях безопасности является неотложным из-за накопившейся "критической" массы проблем. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"Вопрос о предоставлении нашей стране правовых гарантий безопасности в силу накопленной в российско-западных отношениях "критической массы" проблем приобрёл неотложный характер", — приводит его слова РИА "Новости".
Ермаков уточнил, что этот вопрос даже подвинул на второй план ряд иных важных аспектов стратегической повестки дня. Ключевыми требованиями к США и НАТО, напомнил дипломат, являются недопустимость дальнейшего расширения альянса и возврат его сил и средств к состоянию 1997 года.
Ранее президент Швейцарии Иньяцио Кассис назвал ОБСЕ подходящим местом для обсуждения гарантий безопасности РФ. Политик также выступил за урегулирование ситуации вокруг Украины на всех уровнях. А конфликт, заверил он, может быть решён только там, где все стороны находятся за одним столом.
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