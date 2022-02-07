Маски не помогли: Женская сборная России по хоккею проиграла Канаде на Олимпиаде в Пекине
Встреча началась на час позже запланированного времени из-за отказа "кленовых" выходить на лёд.
Женская сборная России по хоккею. Фото © Getty Images / Bruce Bennett
Женская сборная России по хоккею уступила команде Канады в третьем матче на Олимпиаде в Пекине.
Встреча завершилась со счётом 1:6 в пользу канадок. Автором единственной шайбы у наших стала Анна Шохина. В составе сборной Канады голами отметились Сара Нурс, Сара Филье, Джейми Ли Рэттрей, Эрин Эмброуз, Брианн Дженнер и Мари-Филип Пулен.
Ранее Лайф сообщал, что матч женского хоккейного турнира Россия – Канада на Олимпиаде в Пекине был задержан на час из-за того, что канадки отказались выходить на лёд. В итоге хоккеистки обеих команд были вынуждены начать матч в масках, но в третьем периоде наша команда сумела их снять.
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