Маски не помогли: Женская сборная России по хоккею проиграла Канаде на Олимпиаде в Пекине

Встреча завершилась со счётом 1:6 в пользу канадок. Автором единственной шайбы у наших стала Анна Шохина. В составе сборной Канады голами отметились Сара Нурс, Сара Филье, Джейми Ли Рэттрей, Эрин Эмброуз, Брианн Дженнер и Мари-Филип Пулен.

Российские хоккеистки вышли без масок на третий период матча против Канады на ОИ-2022

Ранее Лайф сообщал, что матч женского хоккейного турнира Россия – Канада на Олимпиаде в Пекине был задержан на час из-за того, что канадки отказались выходить на лёд. В итоге хоккеистки обеих команд были вынуждены начать матч в масках, но в третьем периоде наша команда сумела их снять.