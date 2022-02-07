В Иркутской области задержали мужчину, ограбившего с топором продуктовый магазин
На оперативном видео подозреваемый признался в преступлении и раскаялся. По его словам, добыть ему удалось около 25 тысяч рублей, которые фигурант потратил на личные нужды.
Момент ограбления магазина мужчиной с топором в Иркутской области © ГУ МВД по Иркутской области
Ограбление магазина в Братском районе Иркутской области мужчиной с топором и задержание подозреваемого © ГУ МВД по Иркутской области
Полицейские установили личность и задержали мужчину, который в декабре 2021 года ограбил продуктовый магазин в Братском районе, угрожая продавщице топором. Об этом сообщает региональный главк МВД РФ.
Всё произошло на улице Дальней в посёлке Заярск. Злоумышленник зашёл в киоск, перелез через прилавок и завладел деньгами из кассы, угрожая женщине топором. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили 34-летнюю пострадавшую. Оказалось, что мужчина украл 25 тысяч рублей, на него составили ориентировку, однако дело осложнялось тем, что грабитель был в маске.
Однако это преступнику всё же не помогло. Полицейские задержали 29-летнего жителя посёлка Гидростроитель, который признался, что потратил деньги на личные нужды. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", предусматривающей до десяти лет лишения свободы.
"Совершил разбой на киоск продуктовый. Зашёл туда с топором, продавцу сказал: "Давай деньги". Она мне отдала деньги, я выбежал из киоска и побежал по улице. В преступлении сознаюсь и раскаиваюсь", — сказал задержанный.
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