Токаев подписал закон об отмене пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе
Кроме того, согласно новым поправкам, власти Казахстана теперь не обязаны согласовывать основные направления внутренней и внешней политики страны с бывшим главой республики.
Касым-Жомарт Токаев © Пресс-служба президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил пожизненное председательство бывшего лидера республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности. Соответствующие законодательные поправки президента были одобрены в ходе пленарного заседания Сената парламента.
"Главой государства подписан конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", — говорится на сайте главы государства.
Кроме того, согласно новым поправкам, власти Казахстана теперь не обязаны согласовывать основные направления внутренней и внешней политики страны с Назарбаевым. При этом за ним остаётся право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте.
Ранее Токаев ответил на вопрос о торге с Назарбаевым за власть. По словам главы государства, со своим предшественником он решал вопрос только относительно поста председателя Совета безопасности.
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