Токаев подписал закон об отмене пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил пожизненное председательство бывшего лидера республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности. Соответствующие законодательные поправки президента были одобрены в ходе пленарного заседания Сената парламента.

"Главой государства подписан конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", — говорится на сайте главы государства.

Кроме того, согласно новым поправкам, власти Казахстана теперь не обязаны согласовывать основные направления внутренней и внешней политики страны с Назарбаевым. При этом за ним остаётся право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте.