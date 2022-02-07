"Ситуация очень неприятна": Экс-тренер "Динамо" Хохлов пообещал "бороться за свою фамилию" в суде против Facebook

Экс-футболист сборной России Дмитрий Хохлов комментирует свой иск к Facebook. Видео © LIFE

Российский футболист и экс-тренер волгоградского "Ротора" и московского "Динамо" Дмитрий Хохлов пообещал, что будет бороться за возможность упоминания своей фамилии в соцсети Facebook. Об этом он заявил журналистам у стен Солнцевского суда Москвы.

Футболист и его представитель рассказали, что соцсеть продолжает блокировать любое упоминание Хохлова, так как он "может нарушать нормы сообщества", и требует удалять фамилию тренера, потому что она расценивается как "враждебное высказывание".

"Вся ситуация очень неприятна. За своё имя я буду бороться. Я так понимаю, что алгоритмы у них прописаны. Модераторы сидят на Украине, они считают, что фамилия Хохлов — это враждебное высказывание против их народа", — заявил бывший игрок сборной России.

Он также отметил, что данная ситуация продолжается с весны прошлого года, а ранее обозначенная сумма иска — 150 миллионов рублей — не будет изменена. Добавим, что заседание Солнцевского суда было отложено до 21 февраля по просьбе стороны истца.