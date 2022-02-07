Автоэксперт Бревдо перечислил способы, как быстро продать автомобиль с пробегом

Быстро продать машину с пробегом в обмен на новую можно с помощью трейд-ина, эта услуга поможет сэкономить время. Избавиться от автомобиля также помогут дилеры, которые покупают их для перепродажи. Об этом сообщил автоэксперт Кирилл Бревдо в беседе с "Вечерней Москвой".

"Всё зависит от того, хотите ли вы купить другой автомобиль. Если хотите, то можете сдать машину в трейд-ин дилеру и получить какие-то преференции. Цену нового автомобиля можно скорректировать за счёт сдачи старого автомобиля в трейд-ин, это распространённая практика", — рассказал он.

Большинство организаций готовы выкупить машину, находящуюся в нормальном состоянии и без проблем с документами. Есть шансы продать им автомобиль и не в самом хорошем виде, но за меньшую цену.

При выборе продажи машины дилеру нужно понимать, что цена за неё будет занижена. Дело в том, что цель посредника — получить прибыль при перепродаже авто. Они охотно берут поддержанный транспорт, отметил эксперт. Избавиться от машины и получить за неё большие деньги можно при самостоятельной продаже, но при этом способе будет предостаточно забот.

"Если бы вы продавали её на свободном рынке сами, то продали бы по более высокой цене. Но это вопрос удобства: многие просто боятся продавать машину, не понимают, как это правильно делать, считают, что их могут облапошить. И предпочитают, чтобы за них это делал кто-то более смышлёный. Дилеры в этом плане достаточно смышлёные", — объяснил Бревдо.

Также он указал, что при самостоятельной продаже необязательно сообщать о каких-либо недостатках товара в тексте, но следует упомянуть о них при личной встрече с потенциальным покупателем. Прежде чем создавать объявление, стоит проконсультироваться с опытными людьми, которые уже продавали личное авто.