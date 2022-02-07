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"Газпром" не стал бронировать мощности газопровода Ямал – Европа на II и III кварталы года

Также невостребованными российским холдингом на аукционе оказались два предложения "Оператора ГТС Украины" на дополнительный транзит топлива через две газораспределительные станции.

7 февраля, 11:48
<p>Фото © <a href="https://www.gazprom.ru/press/news/2021/december/article545290/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПАО "Газпром"</a></p>

Фото © ПАО "Газпром"

"Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину, а также прокачку через газопровод Ямал – Европа на второй и третий кварталы 2022 года. Об этом свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.

Уточняется, что "Оператор ГТС Украины" предложил транзитные мощности в объёме до 9,8 миллиона кубометров в сутки через станцию "Суджа" и до 5,2 миллиона кубометров через станцию "Сохрановка", однако предложения остались невостребованными.

Из подземных хранилищ в Европе откачали уже 85% газа

Из подземных хранилищ в Европе откачали уже 85% газа

Также российский холдинг не стал бронировать мощности по прокачке топлива через газопровод Ямал – Европа в Германию через Польшу в объёме 89,1 миллиона кубометров в сутки.

А ранее Лайф рассказывал, что "Газпром" и китайская CNPC подписали контракт на поставку газа с Дальнего Востока. В российской компании назвали нынешнее соглашение важным шагом в укреплении двустороннего сотрудничества государств в газовой сфере.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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