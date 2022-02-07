"Газпром" не стал бронировать мощности газопровода Ямал – Европа на II и III кварталы года

"Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину, а также прокачку через газопровод Ямал – Европа на второй и третий кварталы 2022 года. Об этом свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.

Уточняется, что "Оператор ГТС Украины" предложил транзитные мощности в объёме до 9,8 миллиона кубометров в сутки через станцию "Суджа" и до 5,2 миллиона кубометров через станцию "Сохрановка", однако предложения остались невостребованными.

Также российский холдинг не стал бронировать мощности по прокачке топлива через газопровод Ямал – Европа в Германию через Польшу в объёме 89,1 миллиона кубометров в сутки.