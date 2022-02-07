Песков переадресовал Минобрнауки вопрос об увольнении педагога из-за стихов в Петербурге
Представитель Кремля отметил, что необходимо тщательно разобраться в ситуации. По его словам, сегодня публикуется большое количество "неточной информации", поэтому данные следует переподтверждать.
Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с вопросом об увольнении учительницы в Санкт-Петербурге за чтение стихов репрессированных в СССР поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса нужно обращаться в Минобрнауки.
"Это нужно всё-таки задавать вопрос не нам, это нужно вопрос всё-таки в Минобрнауки задавать. Это вопрос достаточно сложный. Там нужно сначала выяснить: так это было, не так это было", — сказал Песков на брифинге.
Он подчеркнул, что необходимо проверить сообщения об инциденте, чтобы разобраться в ситуации. Вместе с тем представитель Кремля отметил, что сегодня публикуется большое количество "неточной или просто лживой информации", поэтому любые данные следует переподтверждать.
Ранее Лайф сообщал, что учительница гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафима Сапрыкина пожаловалась на увольнение из-за чтения девятиклассникам стихов репрессированных. По её словам, перед Новым годом директор созвала экстренное совещание и поставила условие: либо уйти самой, либо по статье "Утрата доверия". При этом педагог обратила внимание на то, что урок прошёл с разрешения завуча гимназии, которая была в восторге от идеи. Как утверждает Сапрыкина, Гумилёва и Мандельштама в этой гимназии тоже отнесли к "врагам народа".
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