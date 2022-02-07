Песков переадресовал Минобрнауки вопрос об увольнении педагога из-за стихов в Петербурге

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с вопросом об увольнении учительницы в Санкт-Петербурге за чтение стихов репрессированных в СССР поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса нужно обращаться в Минобрнауки.

"Это нужно всё-таки задавать вопрос не нам, это нужно вопрос всё-таки в Минобрнауки задавать. Это вопрос достаточно сложный. Там нужно сначала выяснить: так это было, не так это было", — сказал Песков на брифинге.

Он подчеркнул, что необходимо проверить сообщения об инциденте, чтобы разобраться в ситуации. Вместе с тем представитель Кремля отметил, что сегодня публикуется большое количество "неточной или просто лживой информации", поэтому любые данные следует переподтверждать.